Выборы
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12.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский оттянет крах режима, но не надолго

Победа на украинских выборах Петра Порошенко была бы более выгодной для русских жителей Украины и самой России, так как благодаря действующему президенту киевский режим развалился бы гораздо быстрее, чем в случае прихода к власти его главного конкурента Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире телеканала «ТВ Центр» высказал российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тем не менее, Третьяков сохраняет оптимизм, так как уверен, что и при Зеленском у русофобского киевского режима нет шансов на выживание.

«Я все равно считаю эти выборы крайне позитивными для России. Я исхожу из национальных интересов России и жителей Украины, которые являются русскими. Итоги отличные. Лучше всего, если бы Порошенко стал президентом – он добьет до конца эту искусственно созданную страну и этот античеловеческий, расистский режим. Это неизбежно, пусть это случится быстрее. Зеленский сделает это чужими руками. Кто может спасти Украину? Политический гений, который скрепит эту чашку…», – сказал он.

Однако эксперт не смог договорить, так как приглашенный в студию киевский экономист Александр Охрименко начал его громко перекрикивать, после чего Виталий Третьяков не сдержался и послал украинского гостя «на х*р».

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