Зеленский ответил на угрозы и запугивания боевиков, срывающих отвод войск

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Боевики «АТО», которые сегодня заявляют о готовности вернуться на линию фронта, если президент Владимир Зеленский отдаст приказ на развод войск, будут отвечать за свои действия.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, ситуацию на линии фронта контролируют украинские спецслужбы и армия, потому так называемым добровольцам там делать нечего.

«С ветеранами, которых уважает каждый украинец, мы будем говорить. С людьми, которые по другой причине там находятся, прежде всего, нужно тоже говорить. Но каждый должен знать: если он будет нарушать закон, то, к тебе будут такие же вещи. А как можно нарушать закон, как можно стрелять? Ты же не военный сейчас, как ты можешь стрелять. Нет, ну пожалуйста, будь среди военных, пожалуйста, и выполняй задания военных. Там сейчас есть наши военные, полиция, разведка. Есть служба безопасности. Там контролируется ситуация с безопасностью полностью, зачем ходить и кричать «завтра вы увидите». Зачем запугивать людей?», – заявил Зеленский.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее у Зеленского проболтались, что действуют заодно вместе с радикалами, срывающими отвод войск.