Зеленский паникует перед российским наступлением – генерал Кривонос

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского, озвученные им в последнее время, говорят о том, что он чувствует страх.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что президент рассказывает о проблемах, которые есть в стране, но не говорит, каким образом их решать, это меня и настораживает. Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать вопрос: у вас было пять лет, вы могли сделать страну просто супер-крепостью», – сказал генерал.

«Благодаря украинскому народу он пока еще президент, и эта страна пока еще существует, потому он должен делать определенные вещи, в которых, если он не разбирается, пусть подбирает такую мощную команду, которая смогла бы сформировать правительство спасения страны и вывести ситуацию на более лучший и высокий уровень», – заявил Кривонос.