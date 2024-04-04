Молдавский министр помечтал, как Украина лишит Приднестровье газа

Елена Острякова.  
04.04.2024 14:57
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, Энергетика


Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов допускает вероятность того, что из-за Украины «Газпром» физически не сможет поставлять газ для Приднестровья.

Об этом он заявил в интервью ТВ8 заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов допускает вероятность того, что из-за Украины «Газпром» физически не...

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«Если Украина просто закроет пункт Суджа, это одно. А если они введут ограничения на транзит российского газа, это совсем другая история, потому что объемы необходимые Приднестровью можно поставить только через Транс-Балканский газопровод,  а он проходит через Украину с юга. Но эту проблему нужно будет в первую очередь решать нашим «друзьям» из Приднестровья», – сказал Парликов.

При этом он признал, что маловероятным является прекращение украинского транзита даже по основному маршруту, поскольку Украина как страна-кандидат будет вынуждена выполнять европейские правила рынка и предоставить европейским трейдерам возможность использования своей газовой инфраструктуры.

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