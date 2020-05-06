06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Транспорт, Украина
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Зеленский переплюнул Порошенко по кортежной показухе


В сети появился видеоролик, где сравниваются президентские кортежи Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Авторы видео указывают, что действие проходит на одном перекрестке, но в разное время.

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«Это треш! Видео кортежей Порошенко и Зеленского. Найдите 10 отличий», – комментирует у себя в Telegram-канале работавший на Порошенко киевский политолог Тарас Березовец.

Отметим, что у нынешнего президента сопровождение в разы мощнее его предшественника, несмотря на то, что как раз Зеленский в ходе предвыборных баталий упрекал Порошенко в неприлично роскошных кортежах и вообще обещал их отменить.

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