Зеленский плотно сидит на крючке у Порошенко

15.01.2020, Санкт-Петербург, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский не способен контролировать исполнение своих приказов и обстановку в стране в целом, так как на важных государственных должностях, в том числе силового блока, продолжают оставаться ставленники экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил освобожденный по обмену из застенков СБУ российский волонтер Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«То, что он проявляет какую-то нерешительность, говорит о том, что до него была создана серьезная система, информационная система. Мы сегодня говорим об Украине, а там, на низовом уровне, на уровне муниципалитетов, на областных уровнях, в системах правоохранительных и карательных органов, там же находятся люди Порошенко.

И Зеленский сегодня, даже если бы хотел принять правильные решения, он понимает, что будет «итальянская забастовка», будет проходить саботаж.

Я лично видел саботаж со стороны порошенковских сотрудников СБУ, когда был обмен 7 сентября, когда с обмена сняли Доронина и Гаджиева. Это был прямой саботаж, они были в списке.

У меня есть список для служебного пользования, так случилось, что он у меня оказался в руках. Я его показал Татьяне Москальковой, разговаривал на эту тему. Их вычеркнули конкретные люди, и мы знаем, кто их вычеркивал.

Это о чем говорит? О том, что сегодня, к сожалению, Зеленский не всегда самостоятелен в принятии каких-то решений, и не он управляет какими-то тенденциями, а тенденции управляют им», – отметил он.

Напомним, ранее бывший замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, инициировавший ряд уголовных дел в отношении Порошенко, заявил, что Зеленский стал для своего предшественника не обещанным приговором, а гарантом неприкосновенности.