05.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Политика, Украина
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Зеленский поблагодарил местное население за Новые Санжары




Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Полтавскую область область, где проинспектировал строительство автотрассы, а также встретился с эвакуированными из Китая людьми, выписанными после окончания карантина из местного санатория.

Об этом сообщают ряд местных СМИ, а также телеканал «112», который транслировал видеоряд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Украины отправился на встречу с украинцами и иностранцами, эвакуированными из китайского Уханя в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары». Вместе с Зеленским был также секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МВД Арсен Аваков.

Зеленский особо поблагодарил министра внутренних дел и полицию, а также поздравил эвакуированных людей с выпиской. Отдельно президент поблагодарил остававшуюся эти две недели в обсервации бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую и пошутил на счёт всей шумихи и истерии вокруг коронавируса за последнее время.

«Хочу поблагодарить также МОЗ и нашей прекрасной пани Скалецкой, я не боюсь, – заявил Зеленский и обнял Скалецкую. – И её заместителей хочу поблагодарить, отлично поработали. Я уверен, что мы пани Скалецкую не потеряем».

«[Также благодарен] Красному Кресту, местным людям и просто местному населению. Там, вы знаете, что было искусственная блокировка, там уже разберутся правоохранительные органы с этим вопросам, но я уверен, что тут большинство, практически все местные люди понимают, что к ним приехали их украинцы, много людей встречают и все рады, что вы выписываетесь», – добавил украинский президент.

Кроме того, Зеленский раздал подарки пациентам медцентра, среди которых были мячи детям и розовые плюшевые медведи.

Отметим, что благодарности в адрес местного населения выглядели двусмысленно, учитывая, что жители Новых Санжар встретили автобусы с эвакуированными баррикадами и градом камней.

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