Зеленский подложил свинью Порошенко и дал сигнал Западу

28.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

Решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства экс-лидеру Грузии и губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили является демонстрацией того, что новый президент Украины продолжит прозападный политический курс.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Он выполнил пожелание президента России Владимира Путина, который сказал, что было бы неплохо Владимиру Александровичу вернуть украинский паспорт Михаилу Николозовичу. Причем Путин это сказал недели полторы назад. Но это из области юмористики.

Вообще понятно, что Зеленский таким образом маркирует свою ориентацию на Запад, поскольку Саакашвили – это политик, поддерживаемый Америкой и Европой. Несмотря на все проблемы его политической биографии, он считается одним из примеров «правильного» политического досье и верных политических устремлений. Грузия оказалась его «недостойна», но он вел её в направлении Запада.

Я думаю, что Зеленский так подкладывает свинью Порошенко, а во-вторых, демонстрирует Западу, что готов поддержать политика, которого Запад признал и считает маяком демократии», – резюмировал эксперт.