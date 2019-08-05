Зеленский поднимет новую волну русского патриотизма на Украине в Сибири и на Кубани

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Если президент Украины Владимир Зеленский попытается раздавать украинские паспорта в Сибири и на Кубани, он не найдёт там патриотов «незалежной» – только настоящих русских.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист Александр Чаленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, они все рассказывают, что будут раздавать украинские паспорта. Они у одесситов и у харьковчан забрали бы украинские паспорта. Почему? Представьте себе, вот если раздать российские паспорта жителям Харькова, Одессы, Киева и т.д. и т.п., мы получим многомиллионную армию русских патриотов – раз.

А если вы раздадите украинские паспорта кубанцам, как они хотят, «Зелёному клину» – Дальний Восток и Красноярскому краю – вы получите не украинских патриотов, а ещё многомиллионную армию русских патриотов», – отметил журналист.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский с радостью предоставляет гражданство российским неонацистам, которые находят убежище на Украине.