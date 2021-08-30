Зеленский подписал закон, позволяющий отрезать граждан от воды, света и газа

30.08.2021 08:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Под покровом « дня независимости » на Украине вступил в силу законопроект, позволяющий за долги отключать людям электроэнергию, газ, воду, и другие коммуникации.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пышным празднование Зеленским и компанией Дня независимости остались практически незамеченными изменения, вступившие в силу 20 августа в соответствии с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям».

Закон, в основном, касается этих самых присоединений к электросетям. Но есть и вещи несколько другого порядка. В соответствии с этим законом, домохозяйствам, задолжавшим за коммунальные услуги, теперь будут отключать коммуникации.

С учётом ожидаемого резкого роста тарифов на тепло, горячую воду и других услуг уже этой осенью, на мой взгляд, этот подарок ко «Дню независимости» может впечатлить электорат куда сильнее, чем этот масштабный парад советской военной техники», – сказал Саливон/

Он отметил, что на Украине у должников теперь имеют право не только отключать коммуникации, но и конфисковать всё имущество и средства.

«Возможности отключения бытовым потребителям доступа к коммунальным услугам стали приятным довеском к мартовскому приказу министерства юстиции, в соответствии с которым банки получили право принудительно списывать со счетов граждан долги за коммунальные услуги. А Государственная исполнительная служба – накладывать арест на имущество лиц, имеющих задолженности по коммунальным платежам. С учётом этого, должников обложили весьма капитально», – добавил экономист.

Он подчеркнул, что при этом долги будут отчитываться с 2019 года, а за этот период общая задолженность выросла до 72 миллиардов гривен.

«Многие из людей имеют шанс познакомиться с прелестями быта XIX и более далёких веков, лишившись доступа к электроэнергии, газу, холодной воде или канализации. Или со всем сразу. И в этот момент, может быть, некоторые из них зададутся вопросом – а стоило ли государству устраивать это пышное празднование сомнительного праздника, которое обошлось в гигантские для него 6 миллиардов гривен?» – резюмировал эксперт.