Боевик «Айдара»: Вместо ракетного щита Зеленский козыряет надувным «Нептуном»

28.08.2021 19:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На параде в «День независимости» Украины были задействованы бронемашины с резиновыми ракетами и деревянными ПТУРами, в то время как само руководство страны катается на лучших авто мира.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик батальона «Айдар» Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю, на параде всё хорошо – едет «Нептун». Правда, не «Нептун», а только шасси от «Нептуна», а сверху надувная ракета. А почему? Что мы, не могли их закупить? Могли. А деньги где? Смотрю, едет «Варта-Новатор», сверху стоит как будто «Стугна», присматриваюсь – нет, это макет «Стугны»! За два года ни одной «Стугны», это противотанковый комплекс для бойцов, для солдат, потому что русские танки надо чем-то жечь. То есть, там стоит деревянный макет «Стугны», хотя мы их выпускаем, за ними очередь наших арабских партнёров на годы расписана. Почему у нас не поставляется за 2 года ни одной в армию? То есть, понимаете, дальше по тексту. Мне не понравились «Toyota land cruiser» – нет, машина хорошая, «Range rover» тоже хорошие машины, но, я извиняюсь, мне нравится «Варта-Новатор», мне нравится «Козак», – наш производитель, где от гайки до колеса всё сделано на Украине», – возмущался «атошник».

«То есть программа «ракетный щит», начатая ген-ген «попередниками» ещё при Турчинове, она свёрнута, у нас нет этих ракет», – резюмировал Лапин.