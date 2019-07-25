Зеленский подтвердил, что курс на политрепрессии будет продолжен

25.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский очень опасается вызвать недовольство агрессивного националистического меньшинства.

Об этом «Известиям» заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

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«Думаю, в ближайшее время ожесточенность языковых и религиозных споров снизится, но общий курс предыдущего главы государства сохранится. Президент боится раздражать активное националистическое меньшинство. В этом смысле характерно назначение главой департамента защиты национальной государственности СБУ полковника Сергея Андрущенко. Он курировал уголовные дела оппонентов майдана, занимался делом Кирилла Вышинского. То есть кадровая политика остается прежней», – сказал Золотарев.

Как сообщал ПолитНавигатор, от Зеленского потребовали прекратить репрессии и клоунаду.