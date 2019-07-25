25.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Политические репрессии, СБУ, Украина
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Зеленский подтвердил, что курс на политрепрессии будет продолжен

Президент Украины Владимир Зеленский очень опасается вызвать недовольство агрессивного националистического меньшинства.

Об этом «Известиям» заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

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«Думаю, в ближайшее время ожесточенность языковых и религиозных споров снизится, но общий курс предыдущего главы государства сохранится. Президент боится раздражать активное националистическое меньшинство. В этом смысле характерно назначение главой департамента защиты национальной государственности СБУ полковника Сергея Андрущенко. Он курировал уголовные дела оппонентов майдана, занимался делом Кирилла Вышинского. То есть кадровая политика остается прежней», – сказал Золотарев.

Как сообщал ПолитНавигатор, от Зеленского потребовали прекратить репрессии и клоунаду.

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