Зеленский поедет в США торговать статусом «русофобского тарана» – мнение

03.08.2020, Москва, Владимир Гладков

С назначением первого президента Украины Леонида Кравчука на должность представителя в Минске киевская дипломатия возьмет на вооружение все наработки прежнего режима.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кравчук назначен туда как гениальный словоблудливый имитатор, не действующий человек, а имитатор действия. Я хочу вам сказать, что после того, как он отказался от статуса, от понимания особого статуса, из того, что он пригласил Соединенные Штаты, осталось еще две заманухи времён Порошенко.

Первое, мы должны понимать, он предложит, что для того, чтобы все соблюдалось, нужны миротворцы, с ними как с писанной торбой бегали Климкин, Пристайко, Кулеба. Им сказали «на фиг», и затихла тема, сейчас она опять всплывёт.

И самый последний шикарный момент – вообще отказ от Нормандского формата, помните, когда Нормандский формат не давал украинцам ничего, они говорили: «Давайте его поменяем, вернёмся к Женевскому, поменяем на какой-то Варшавский, включим туда Польшу, кроме США включим туда Великобританию, и всё будет у нас хорошо». Вот еще две штуки, которые обязательно скажет Леонид Макарович Кравчук, но даже и это еще не всё», – заявил Скачко.

«Это перемирие задуманное Зеленским, Кравчуком и всеми остальными, вполне может быть элементом шантажа в Соединенных Штатах. По какому принципу? Раз Европа отказала помогать Киеву, Берлин и Париж сказали, что Минск нужно выполнять, Зеленский сейчас засобирался в США, во всяком случае, посол Ельченко сказал, что ждём Зеленского в США. Владимир Ельченко посол Украины в Соединенных Штатах уже сказал, что Зеленский собирается туда, посетить Калифорнию.

Он сказал, что наши дипломаты работают в Вашингтоне над этим. Вы же понимаете, они же живут с симулякрами, они же живут своими какими-то выдуманными штуками. И они могут приехать и сказать: «Раз вы не хотите нам помогать так, как помогали раньше, мы перестанем быть русофобским тараном», – предположил журналист.