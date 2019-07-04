Зеленский показал, что канадские мигранты для него важнее жителей Украины

04.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Во время визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский радовался тому, что язык восьмой по размеру украинской диаспоры популярен в Канаде, но совершенно не переживал по поводу того, что язык самой крупной диаспоры в «незалежной» беспощадно притесняется.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он сказал: «Я перейду на язык, который у вас является почти официальным». Сказал он для диаспоры, которая восьмая диаспора Канады, и он заявляет официально, что у них украинский язык является чуть ли не официальным. Говорит он, человек, страна которого для второй по размеру диаспоры Украины не даёт возможности сделать её родной язык, русский, почти официальным.

Это говорит президент страны, дискриминирующей язык его семьи, для него родной, он с радостью заявляет в Канаде, какой он молодец, он говорит на украинском, на языке диаспоры, и боится, ничтожный трус, говорить у себя на Родине на русском языке, предавая свой родной язык, и тех людей, которые на Украине считают русский родным», – отметил Соловьев.

При этом политолог Сергей Михеев рассказал, кем была сформирована по большей части украинская диаспора в Канаде.

«Это ни для кого не секрет, в Штатах огромное количество рассекреченных документов: американские спецслужбы в конце Второй мировой войны и сразу после неё профессионально занимались сбором всех коллаборационистов, не только из украинских национальных подразделений, но и изо всех остальных национальных подразделений, которые гитлеровцы использовали на оккупированной территории, они их вывозили, сначала концентрировали в Европе, вывозили сначала в Штаты, а потом в Канаду, чтобы они не в Штатах находились.

Они их в Канаду перемещали для того, чтобы там, на чужой территории, вести с ними соответствующую работу в направлении антисоветском», – рассказал Михеев.

Историк и политолог Владимир Корнилов также обратил внимание на то, что Зеленский не почерпнул канадский опыт по урегулированию внутренних конфликтов на языковой почве, зато посетил мемориал голодомора.

«Если он так хвалит Канаду, демократические достижения Канады, то хорошо бы, на самом деле, поинтересоваться и федеративным устройством этого государства, и тем, как разрешили глубочайший, длившийся столетия кризис взаимоотношений языковых групп. На самом деле, жёсткая борьба была за признание французского языка вторым государственным, очень жёсткая, до терактов доходило.

И смотрите, стоило принять одну поправку в Конституцию, два государственных языка – моментально пошло на нет и сепаратистское движение, и прекратились все эти трения, разрывавшие Канаду изнутри. И вот бы поинтересоваться этим примером и привезти этот позитивный пример на Украину. Вместо этого что делает Зеленский? Вместо этого он посещает мемориал голодомора», – резюмировал Корнилов.