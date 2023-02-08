Зеленский похвалил СБУ за организацию убийств: Малюк утверждён в должности

Михаил Рябов.  
08.02.2023 08:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 785
 
Дзен, Политические убийства, Украина


Верховная рада, продолжающая безнаказанно заседать в Киеве, во вторник утвердила на должности главы СБУ Василия Малюка, который до того несколько недель пребывал в статусе «исполняющего обязанности».

Перед депутатами выступил Владимир Зеленский, который в качестве одного из достоинств Малюка назвал организацию террористических акций – убийств пророссийски настроенных граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада, продолжающая безнаказанно заседать в Киеве, во вторник утвердила на должности главы СБУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Служба безопасности Украины осуществляет успешные и часто действительно уникальные специальные операции. Некоторые из этих операций изменили картину войны в нашу пользу. Коллаборационисты на оккупированных территориях поняли, что им не убежать от правосудия. И это также одно из достижений нашей Службы безопасности», – сказал Зеленский.

Сам Малюк похвалился убийствами, совершенными под его управлением.

«В украинском эпосе мы почитаем такого героя, как казак Мамай. В моем кабинете есть картина, где он изображен с бандурой, сидит на черепах врагов Украины. Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам», – сказал он, а депутаты в зале довольно захлопали в ладоши.

Малюк в качестве одного из своих достижений назвал разгром УПЦ, которой, как известно, не помогло даже предательское отречение от единства с Русской Церковью.

«Сегодня СБУ работает системно, это подтверждают и наши результаты. Проводим уникальные спецоперации, разоблачаем российские агентурные сети и расследуем военные преступления оккупантов, боремся с «пятой колонной» и агентами в рясах, противодействуем внутреннему врагу. Мы полностью переформатировали направление контрразведки, в том числе военной. Чрезвычайно мощно проявляют себя бойцы Центра специальных операций «А». Круглосуточно работают следователи и кибер-специалисты», – похвалился Малюк.

Он уточнил, что одного из арестованных священников УПЦ МП из-под Луганска удалось выменять на 28 пленных ВСУшников, включая офицеров. Все это, по мнению Малюка, «свидетельствует про то, как враг высоко ценит такую агентуру».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть