Зеленский похвалил СБУ за организацию убийств: Малюк утверждён в должности

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Верховная рада, продолжающая безнаказанно заседать в Киеве, во вторник утвердила на должности главы СБУ Василия Малюка, который до того несколько недель пребывал в статусе «исполняющего обязанности».

Перед депутатами выступил Владимир Зеленский, который в качестве одного из достоинств Малюка назвал организацию террористических акций – убийств пророссийски настроенных граждан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Служба безопасности Украины осуществляет успешные и часто действительно уникальные специальные операции. Некоторые из этих операций изменили картину войны в нашу пользу. Коллаборационисты на оккупированных территориях поняли, что им не убежать от правосудия. И это также одно из достижений нашей Службы безопасности», – сказал Зеленский.

Сам Малюк похвалился убийствами, совершенными под его управлением.

«В украинском эпосе мы почитаем такого героя, как казак Мамай. В моем кабинете есть картина, где он изображен с бандурой, сидит на черепах врагов Украины. Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам», – сказал он, а депутаты в зале довольно захлопали в ладоши.

Малюк в качестве одного из своих достижений назвал разгром УПЦ, которой, как известно, не помогло даже предательское отречение от единства с Русской Церковью.

«Сегодня СБУ работает системно, это подтверждают и наши результаты. Проводим уникальные спецоперации, разоблачаем российские агентурные сети и расследуем военные преступления оккупантов, боремся с «пятой колонной» и агентами в рясах, противодействуем внутреннему врагу. Мы полностью переформатировали направление контрразведки, в том числе военной. Чрезвычайно мощно проявляют себя бойцы Центра специальных операций «А». Круглосуточно работают следователи и кибер-специалисты», – похвалился Малюк.

Он уточнил, что одного из арестованных священников УПЦ МП из-под Луганска удалось выменять на 28 пленных ВСУшников, включая офицеров. Все это, по мнению Малюка, «свидетельствует про то, как враг высоко ценит такую агентуру».