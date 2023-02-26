Зеленский похвастался, как обманул Генассамблею ООН

Вадим Москаленко.  
26.02.2023 02:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, ООН, Политика, Украина


Главная цель Киева – обманом собрать как можно широкую группу поддержки «мирного плана» Украины (включающего пункты о трибунале над руководством России, выплату репараций и захват ВСУ Крыма с Донбассом).

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная цель Киева – обманом собрать как можно широкую группу поддержки «мирного плана» Украины...

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«Благодарю, что 141 страна на Генассамблее ООН поддержала наши мирные инициативы. Следующим шагом я вижу привлечение стран для первого саммита. Хочется, чтобы он был результативным, и хочется додавить.

Хочется, чтобы там было большое количество государств мира. Мы с партнёрами работаем, чтобы были не только наши стратегические партнёры, но и Латинская Америка, представители великого Африканского континента. Хотел бы, чтобы были Индия и Китай.

Наша задача – привлечь абсолютно всех, и показать: вот оно, уважение к территориальной целостности, к Уставу ООН, к жизни людей. Чем больше стран мы привлечём, те больше будет поддержка», – сказал Зеленский.

Он похвастался, что предложенный Украиной «мирный план» очень коварен – любая страна может поддержать только один пункт резолюции, и этим всё равно сыграет на пользу бандеровцев.

«Мы сделали очень демократичную формулу мира. Подход очень простой – чтобы не было рисков уменьшения количества стран, которые нас поддержат.

Та или другая страна может поддержать один пункт этой формулы. Ядерная безопасность – конечно, пожалуйста. Безопасность окружающей среды – сколько всего заминировано. Там много разных пунктов.

И там есть фиксация конца войны. Это очень важный пункт, потому что нам необходимы гарантии безопасности», – подытожил украинский президент.

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