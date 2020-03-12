Зеленский получил хорошую оплеуху от нацистов – эксперт  

12.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Срыв украинскими неонацистами «национальной платформы примирения» с Донбассом и избиение советника секретаря Совбеза Украины Сергея Сивохо вызывает серьёзное сомнения в способности киевского руководства контролировать внутриполитическую ситуацию.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«На фоне тех договорённостей, которые были заключены вчера в Минске, и открылись достаточно оптимистичные направления по урегулированию конфликта, выглядит диковато то, что происходит в Киеве.

Дело в том, что, с одной стороны, стоит приветствовать более или менее конструктивную позицию Украины по урегулированию в Минске, но, вместе с тем то, что происходит внутри страны, вызывает очень серьёзную озабоченность.

Нет стопроцентной уверенности, что представители украинской власти действительно контролируют ситуацию в стране. По-иному интерпретировать ситуацию с Сивохо просто не приходится. Дело в том, что, как мы понимаем, эти инициативы были инициированы Офисом президента да и самим президентом, и получить такую развязку презентации в виде неконтролируемых неонацистских батальонов – это, конечно, оплеуха всей украинской власти», – сказал Денисов.

В связи с этим эксперт убеждён, что, пока Киев не возьмёт под полный контроль ситуацию в стране, любые переговоры с ним бесполезны.

«Хотелось бы, чтобы наши украинские партнёры очень эффективно разобрались с ситуацией внутри страны, после чего можно было бы говорить о вполне конкретных договорённостях по урегулированию конфликта.

Потому что остаётся очень большая проблема, связанная с тем, что любые договорённости, достигнутые в Минске, в итоге не будут реализованы из-за неонацистов, которым позволительно делать в Киеве всё, что угодно», – резюмировал политолог.