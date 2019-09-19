Зеленский получил неприятный сигнал из Берлина

19.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Германская пресса начинает скептически комментировать шаги нового украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главред немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец-то Европа действительно начинает прозревать, причём, не как-то отдалённо прозревать, а очень прямо. Вот, несколько материалов, которые появились в немецкой прессе – газета «Die Welt» написала буквально вчера большую статью, которая очень интересно называется: «Зеленский пока ещё не дорос до Путина».

Конечно, они идут в направлении того, что не состоялось в Минске (Киев фактически сорвал все наработки на переговорах – ред.), и дальше они раскладывают Зеленского и Украину по полочкам, начиная от коррупции и заканчивая тем, что Зеленский пытается проводить какие-то реформы, которые в Германии называют «недемократичными», «не готовыми для европейских норм» и «очень рискованными для экономики».

То, что «Die Welt» озвучивает подобные вещи, это совершенно неслучайно. Есть определённые газеты, которые, может быть, не прямо аффилированы с правительством, но когда они что-то пишут, это значит, что они отображают ту точку зрения, которая обсуждалась в правительственных коридорах.

Поэтому Зеленский явно теряет свои очки, если не потерял уже полностью, в Берлине», – рассказал Сосновский.