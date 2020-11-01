Зеленский помог Порошенко cворовать государственные деньги через «Кузницу на Рыбальском»

01.11.2020, Киев, Игорь Петров

Владимир Зеленский покрывает коррупционные схемы своего предшественника Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала Zik заявил экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», он рассказал, что речь идет о судостроительном заводе в Киеве «Кузница на Рыбальском», принадлежавшем Порошенко и получавшем заказы на строительство печально известных катеров для ВМС Украины. Не так давно из бюджета были погашены долги, взятые предприятием при Порошенко. Фактически, речь идет о коррупционной схеме.

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«Это – традиция украинской власти, это обычная схема расхищения денег: чиновник, в данном случае президент, берет кредит на свою компанию, компания перепродаёт подставному лицу, подставное лицо отказывается выплатить кредит, и кредит выплачивает кто? Тот, кто гарантировал возвращение кредита, в нашем случае государство Украина. Потому что государство взяло на себя обязательства по этому кредиту. Ведь когда брался кредит, то кредитор потребовал гарантии, они были даны государством Украина, и когда сменился собственник, и новый собственник отказался выплачивать этот кредит, гарантии исполнило государство.

А что получил чиновник, подписавший эту гарантию? Чиновник, подписавший эту гарантию, сегодня назначен министром финансов. Это означает, что власть президента Зеленского, его команда – это та же самая команда Порошенко, которая помогала прежнему режиму грабить страну. Они делали для этого все и продолжают это делать, потому что нынешний режим вступил в сговор с прежним режимом», – сказал Ренат Кузьмин.

Киевский судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» (ранее — «Ленинская кузница»), принадлежавший бывшему президенту Петру Порошенко, взял под госгарантии кредит на 528,98 млн гривен.

Кредитные средства предоставил государственный Укрэксимбанк еще в 2017 году, как говорится в договоре, — для повышения обороноспособности государства.

У предприятия были деньги: в 2017 году его прибыль увеличилась в 2,2 раза (на 10,123 млн гривен), и достигла 18,621 млн. Общий доход тогда рос опережающими темпами — в 6,6 раза (на 658,1 млн гривен), до 776,2 млн гривен

В августе-2017 «Кузница на Рыбальском» передала часть мощностей своей дочерней компании — «Строй-Реновация». По данным госреестра юрлиц, основателем «Строй-Реновации» является тот же завод «Кузница на Рыбальском», а ее конечными бенефициарами — Порошенко и депутат Верховной Рады Игорь Кононенко.

В июле 2020 года Министерство финансов, как гарант по кредиту, выплатило Укрэксимбанку 101,77 млн гривен. Из них 81,38 млн гривен составила выплата по телу кредита за январь-май этого года, а еще 19,85 млн гривен — проценты за январь-апрель, а также 539 тыс. гривен — пеня.

В конце марта 2017 года акционеры судостроительного завода «Ленинская кузница» переименовали предприятие в «Завод «Кузница на Рыбальском», и сменили форму собственности на частное акционерное общество (ЧАО).

49% акций предприятия принадлежали закрытому недиверсифицированному корпоративному инвестфонду «Прайм Эссетс Кэпитал» (Киев), которым опосредовано владел Петр Порошенко. А еще 49% акций контролировал Игорь Кононенко через ЗНКИФ «Вик».

В октябре 2018 года аффилированная с бизнесменом Сергеем Тигипко компания «Евинз Лимитед» (Кипр) купила 94,03% акций судостроительного завода «Кузница на Рыбальском».