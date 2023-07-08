Зеленский посрамил Россию

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Владимир Зеленский утром в субботу опубликовал ролик с острова Змеиный, который год назад покинули российские войска в рамках «жеста доброй воли» накануне запуска «зерновой сделки». Видео с острова было приурочено к пятисотому дню с начала СВО и является грамотной пиар-акцией, подготовленной заранее к дате (сам Зеленский сегодня находится с визитом в Турции).

Ролик не только призван вселять в украинского обывателя уверенность, что бандеровцам удастся так же выдавить русских и с других территорий. Появление Зеленского на острове провоцирует неудобные вопросы: почему армия РФ, которая, как признавали сами украинцы, имеет огневой контроль над Змеиным, не трогает ни только Зеленского, но и сопровождавшего его главаря ГУР Кирилла Буданова? Более того, подрывается доверие к российским СМИ, которые врали о его тяжелом ранении или смерти.

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«Зеленский прибыл на остров Змеиный. Вместе с «убитым» месяц назад Будановым. Идеальная цель для нанесения ракетного удара. До Крыма – 100 километров. Но бить снова не стали. Совершенно очевидно, что у Зеленского есть «охранная грамота», которой он активно пользуется. Любые разговоры о внезапности, тайной подготовке визита и прочее – глупости. Хотя никто даже и не пытается объяснить добрым русским людям – почему Зеленский беспрепятственно приезжает в прифронтовую зону, не опасаясь за свою жизнь. Он просто приезжает, а те, кому в России положено комментировать, делают вид, что в упор ничего не видят», – комментирует радиоведущий Сергей Мардан.

Ветеран боевых действий в Чеченской республике Иван Отраковский считает, что между политиками России и Украины есть тайный договор о гарантиях безопасности, которым в очередной раз воспользовался Зеленский.

«Он там может танцевать, петь, пить, ловить рыбу. И всё равно ничего ему не будет. Свои своих не трогают. Гибнуть должны только солдаты и мирные жители. Политики высших эшелонов власти ( а именно они развязывают войны) неприкосновенны», – считает Отраковский.

«Вопрос – почему на о. Змеиный спокойно гуляют Зеленский и его банда ублюдков-неонацистов. Может наше ГРУ не знало? Ответ – Всё знало. Но Кремль, как известно, дал гарантии безопасности бандитам и убийцам, главарям укро-хунты. Иначе с кем персонально подписывать вымоленный «шестой колонной» либерал-предателей договор о мире и дружбе с сатанистским «государством»?» – соглашается доктор политических наук Игорь Скурлатов.

Бывшая одесситка журналист Юлия Витязева, известная как «охранительница», готовая оправдать любой промах российской стороны, призывает не драматизировать ситуацию.

«По задумке офиса Зеленского и его кураторов, сегодня, в 500-й день начала СВО, по совпадению отмечающий свой 50-й день рождения Залужный должен был праздновать свой юбилей где-нибудь на набережной Ялты. Или, на худой конец, пить игристое на развалинах Артемовского завода шампанских вин. Но! Не так сталося, як бажалося. Потому пришлось выкладывать заранее снятую консерву с острова Змеиный. Согласитесь, перемога так себе… спустя 500 дней с начала СВО все, чем может похвастать Украина – только разрастающимися в промышленных масштабах кладбищами», – уверяет Витязева.

А вот регулярно бывающий в зоне СВО волонтер Владимир Романов считает, что российские медиа, отрицающие важность Змеиного, выглядят сегодня глупо – ведь за остров заплатили немалыми числом жизней российских военных, недалеко отсюда погиб крейсер «Москва» и т.п.

«Севастопольские бойцы весной прошлого года заплатили за удержание о. Змеиный очень большую цену. В один из дней была очень тяжёлая мясороубка ближнего боя с массированным украинским десантом. Но Вам об этом вряд ли расскажут официальные источники», – отмечает Романов.