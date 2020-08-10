Зеленский поставил диверсанта-карателя во главе украинской разведки

10.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Минобороны страны нового руководителя – полковника Кирилла Буданова.

Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время представления Зеленский охарактеризовал 34-летнего Буданова как опытного разведчика.

«Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не «кабинетный теоретик», а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом», – заявил Зеленский.

О личности Буданова известно немного – это действительно боевой офицер, награжденный орденом «За мужество» и участвовавший в карательной операции на Донбассе.

Интересно также, что Буданов «засветился» в организации диверсии украинских разведчиков в Крыму летом 2016 года. По информации украинского пропагандиста Юрия Бутусова, сотрудничающего с бывшим главой СНБО Александром Турчиновым, 4 апреля прошлого года на Буданова было совершено «неудачное покушение».

Бутусов также подтвердил причастность Буданова к попытке перебросить в Крым группу украинских диверсантов 8 августа 2016 года, в результате чего в боестолкновение погиб сотрудник ОСОМ (отдела сопровождения оперативных мероприятий) отряда «Вымпел» ФСБ подполковник Роман Каменев и ефрейтор-десантник 247-го гвардейского ОДШП Семён Сычёв.

Кроме того, отставной подполковник украинской военной разведки Георгий Абдиллаев, задержанный российскими спецслужбами, заявил, что именно Кирилл Буданов должен был непосредственно исполнять задуманные Украиной теракты в Крыму.

После своего представления новый глава военной разведки подтвердил свои планы в отношении российского полуострова.

«Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи: это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу родину», – заявил Буданов.