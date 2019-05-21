Зеленский поставил на место наглое животное

21.05.2019, Киев

В своей вчерашней инаугурационной речи в Верховной раде новый президент Украины Владимир Зеленский сумел овладеть сессионным залом.

Такое мнение в комментарии «Коммерсанту» высказал экс-главред Forbes Украина, руководитель киевского Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин.

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«Спокойно владел залом, поставил одной левой Ляшко на место. Ляшко — животное наглое, и Бойко в свое время ему морду бил. А этот как комара смахнул. Ну и история про роспуск Рады отвечает ожиданиям общества, не политического класса, а общества»,— сказал эксперт.

При этом он не понимает, как Зеленский сможет реализовать обещание закончить войну в Донбассе.

«Неясно, как этого добиться без больших уступок Путину. С другой стороны, Зеленский как президент мира шел и пытается поддерживать эту тему. Это честно», – говорит Федорин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера во время инаугурации Зеленский пообещал сложные решения ради мира в Донбассе, а также поругался с одиозным депутатом Рады Олегом Ляшко из-за русского языка.