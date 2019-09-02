Зеленский поторопил силовиков, расследующих преступления Порошенко

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины должны подготовить доклад о ходе следствия по преступлениям в оборонно-промышленной сфере, в которых замешан экс-президент Петр Порошенко и его окружение.

Соответствующее указание в ходе совещания с руководством Кабмина и Верховной рады дал президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить о преступлениях в системе «Укроборонпрома», злоупотреблениях в части выделения миллиардной помощи предприятиям ОПК. Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о ходе расследования данных фактов», – сказал президент.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что по данным депутата от «Слуги народа» Елизаветы Богуцкой, Арсен Аваков останется на посту главы МВД, чтобы помочь предотвратить государственный переворот, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.