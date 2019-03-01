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01.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня
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Зеленский повторил старческий маразм Кравчука

Самый рейтинговый кандидат в президенты Украины – комик Владимир Зеленский появился накануне в эфире телеканала «1+1» олигарха Игоря Коломойского, где озвучил тезисы по конфликту в Донбассе, идентичные тем, что эксплуатируют украинские националисты.

Зеленский заявил, что речь идет не о гражданском конфликте, а о войне с Россией, и никакие компромиссы с Москвой, затрагивающие суверенитет Украины, невозможны.

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«Что касается Донбасса, то это самые важные сейчас вопросы в жизни и обществе Украины. Главная цель каждого украинца – это сохранить жизни людей, поэтому первый шаг – прекращение огня.

Как мы это можем сделать – только переговоры. Я понимаю, что у нас с вами есть только Минские договорённости, они не работает, но мы благодарны Западу, что у нас хоть что-то есть.

Я думаю, мы должны к столу переговоров добавить Великобританию и США.

Только, знаете, как говорил первый президент Украины Кравчук, у нас война. С первого дня. Это не АТО, это реальная война между Россией и Украиной, потому мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией», – заявил Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается компромиссов, никаких компромиссов в плане суверенитета Украины, в плане независимости Украины не будет. Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями», – добавил кандидат.

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