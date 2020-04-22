Зеленский повторил ужасную ошибку Порошенко

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Назначив Михаила Саакашвили на должность вице-премьера правительства Украины по реформам президент Владимир Зеленский повторяет очередную ошибку своего предшественника и в конце концов закончит также, как и он.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Зеленский повторяет путь Порошенко. Все то же самое. Саакашвили – не тот человек, который способен работать в системе. Вся его история, начиная с Шеварнадзе, показывает, что как только он входит в курс дела, порученного ему, он тут же думает, как свергнуть своего патрона и самому стать самым главным начальником. Вот и вся карьерная история Саакашвили, она вся в этом.

Понятно, что Саакашвили, кроме прочего, не уживется с Аваковым. Они будут на заседаниях выяснять, кто из них украинец, а кто – какой-то черномазый мигрант. Будет «бе-бе-бе», швыряние стаканами и так далее. Люди не меняются. Даже если они не будут бросать друг в друга стаканы и оскорблять друг друга по этническому признаку, то будут называть друг друга коррупционерами, мошенниками, писать друг на друга какие-то заявления с прокуратуру, заводить какие-то расследования.

Это проблема Зеленского, он несет ответственность за ситуацию в стране. Ему дали карт-бланш, не Шмыгалю, не кому-то еще. Он год назад получил невиданную поддержку и начал переводить ее на говно, вытаскивать всяких там гончаруков, рябошапок, теперь вот – Саакашвили. И закончит он так же, как закончил Порошенко.

Либо это будет полный неадекват со срыванием шапок с избирателей, либо он просто тихо сольется как слился Ющенко разменяв свой «непротивленческий» уход и легитимную передачу власти на отказ от преследований за злоупотребления его жены и ближайшего окружения.

На путь Кучмы он уже оказался неспособен, на путь Януковича или Кравчука – тоже, очевидно, неспособен. А пройти какой-то свой собственный путь Зеленский не может в силу свой личностной ограниченности. Это не государственный деятель, не идеолог, не лидер, это просто случайный человек, который как-то просочился на высокую должность и не знает, что с ней делать», – сказал Белашко.