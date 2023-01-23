Зеленский пожаловался на нехватку людей в армии и пообещал студентам продолжить мобилизацию

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На Украине и дальше будут продолжать повальную мобилизацию, потому что в армии дефицит резервов.

Об этом на встрече со студентами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так он ответил на вопрос студентки Киевского национального университета имени Шевченко, нужна ли дальнейшая мобилизация.

«У меня есть много друзей по службе, которые сейчас находятся на передовых позициях. И они отмечают, что на данное время не хватает личного состава. Так как мы имеем сейчас информацию про вероятное наступление с Белоруссии… неважно, фейк это или провокационная информация, эта информация есть, и она влияет на военнослужащих. Принимаются ли на данное время какие-то решения по набору нового личного состава и вообще стоит ли этот вопрос на повестке дня? Потому что мы можем иметь военную помощь в виде техники и так далее, но если нет личного состава, который управляет этой техникой, то о чем можно говорить?», – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что дал соответствующие указания на продолжение мобилизации.

«Задача ставилась военным, чтобы не просто было добавление к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться, потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и морально-психологическое состояние должно быть нормальным. Потому это задание, его имеют военные. Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения, далее командующие в своих направлениях должны это делать и делают – строят резервы и так далее. Я не могу детально говорить, как проходят те или иные шаги мобилизационных процессов. Они есть, они должны быть, они очень нужны. Действительно, это в целом дефицит», – добавил украинский президент.

Отметим, что принудительная мобилизация на Украине, как указывают многие пользователи соцсетей, похожа на охоту – представители военных комиссариатов отлавливают людей прямо на улице и буквально заламывают им руки, вручая повестки.