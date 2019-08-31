Зеленский предложил Польше примириться с Бандерой

31.08.2019, Варшава, Михаил Рябов

На границе Украины и Польши нужно установить «мемориал примирения» в знак того, что перевернута страница истории вокруг этнических чисток (Волынской резни в частности) в ходе Второй мировой войны.

Об этом в ходе визита в Польшу заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский предложил польскому коллеге Анджею Дуде «обновить и перезагрузить» двухстороннюю комиссию, которая должна сгладить конфликтные трактовки истории учеными двух стран.

«Напряженные отношения Украины и Польши стали бы для наших недругов прекрасным подарком», – предостерег Зеленский.

Тема «примирения» с Польшей поднималась еще со времен Виктора Ющенко, который также любил проводить церемонии и возлагать цветы к мемориалам с двух сторон границы. Затем эстафету принял Петр Порошенко (один раз это обернулось конфузом с дырявыми носками), а теперь, как видим, и Зеленский.

Однако, по факту, несмотря на официальные речи, исторический конфликт решить не удалось. В Польше местные националисты разрушают памятники боевикам ОУН-УПА, а на Украине – старые польские кладбища.

В перспективу «примирения», похоже, не особо верят в самой фракции Зеленского «Слуга народа», о чем свидетельствует запись в блоге депутата Верховной Рады Максима Бужанского.

«Президент Зеленский предложил установить на границе с Польшей совместный мемориал примирения. Я бы так же предложил ввести должность ответственного за сдувания пыли с этого мемориала. И назначить на нее Владимира Вятровича. Чтобы не остался без работы», – комментирует Бужанский, намекая, что Зеленский пытается эксплуатировать еще одну любимую тему своих предшественников.