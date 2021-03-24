Зеленский предпочёл освободить головорезов «Торнадо» вместо 15 тысяч политузников

24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Освобождение под домашний арест боевиков садистского батальона «Торнадо» наглядно показало, что президент Украины Владимир Зеленский цинично врал, когда говорил, что не может объявить амнистию, поскольку существует опасность, что с 15 тысячами политзаключённых может быть выпущено несколько опасных бандитов, сидящих по подобным статьям.

Об этом по видеосвязи из Москвы в эфире телеканала «КРТ» рассказал политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда победил Зеленский, я страшно обрадовался, потому что думал, пришёл новый человек, нужно человеку утверждаться, у него масса новых возможностей, плюс больше 73 процентов поддержки.

И я ему сразу посоветовал, типа, Володя, самое первое, что ты можешь сделать, чтобы облагородить имидж Украины и увеличить свою базу поддержки, объяви политическую амнистию, и всех, кто по политическим статьям попал в тюрьму, они выйдут, и это будет твой боевой отряд, отряд твоей поддержки.

Мне сказали: он не мог, потому что с антимайданными активистами могли выйти, например, торнадовцы, могли выйти какие-то бандиты, которые тоже сели по таким статьям.

А я говорю – сколько бы вышло «торнадовцев», 15 или 11 человек, и тысяч 15 политических заключённых, которых придавили «порохоботы» Порошенко – всё равно это было бы больше! Это были бы люди, которые могли бы повлиять на общественно-политическую атмосферу в стране. Зеленский не решился», – рассказал Скачко.

По его словам, в результате у украинского президента получилось «строго по Черчиллю»: «если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор».

«Вот такая ситуация у него и получилась. Сейчас торнадовцы выходят на свободу, огромное количество людей выехало из страны, либо было обменяно, как сыр на крымских базарах во время Крымскотатарского ханства, а другие просто сидят до сих пор. Зеленский стал гораздо хуже, чем Порошенко», – заключил киевский журналист.