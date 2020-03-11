Зеленский представил нового министра обороны и пообещал ЛДНР наказание

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вооруженные силы Украины, несмотря на регулярные потери личного состава в Донбассе, оказывают мощное сопротивление защитникам ЛДНР.

Об этом в ходе встречи с коллективом Министерства обороны Украины заявил Владимир Зеленский, представляя нового главу ведомства Андрея Тарана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в зоне проведения «ООС» вражеские войска атаковали украинские позиции… Произошёл обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений «ООС». К сожалению, трое наших военнослужащих погибло», – сказал украинский президент и объявил минуту молчания.

«Сегодня мы делаем всё ради мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так, и украинские военные уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора.

Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте», – разразился он угрозами в адрес «агрессора».

После чего Владимир Зеленский представил нового министра обороны Украины и передал ему слово. Таран заявил, что приоритетом станет «способность Вооруженных сил на такое сопротивление врагу, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытывать мощь наших бойцов».

«Я сегодня выразил слова благодарности тем военнослужащим, которые вынудили замолчать ПТРК, который вчера совершил выстрел по нашему автомобилю, вследствие которого погибли люди», – добавил новый глава ведомства.