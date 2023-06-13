Зеленский прекрасно дискредитирует Запад, убивать его нам не выгодно – Роджерс

Запад вынашивает планы ликвидировать Зеленского, списав на него весь негатив, и выставить вместо него кого-либо нового, который примет нужные мирные инициативы.

Об этом в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» заявил политолог и публицист Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Очень многие у нас в стране возмущаются, почему мы не трогаем этого самого Зеленского? А мы, такое ощущение, что как зеницу ока его бережем на фоне мирных инициатив, которые как грибы после дождя полезли со всех сторон, самых неожиданных, причём от стран, которые вообще никаким боком к этому не относятся. К Зеленскому – то Трюдо приезжает, то женщина с немытой головой Бербок, то ещё какой-нибудь крендель из Европы или из Америки. То есть получается, что этот неспособный к переговорам и выучивший свою роль на зубок Зеленский устраивает на данном этапе?», – поинтересовался ведущий программы Сергей Веселовский.

«Он в своём роде прекрасен: маленький, чмошный, говорящий заученные фразы, неспособный к креативности наркоман, в общем-то выставляющий Украину и её режим в самом неприглядном свете. В отличие от какого-нибудь Асада, который там 10 лет воюет, но при этом ходит в костюмчике. В общем, он просто идеален для определённых вещей, и на него уже очень плотно отторжение идёт в тех же западных странах, куча карикатур, в общем-то, издевательских. Допустим, если сейчас его ликвидировать, то это приведёт к тому, что кого-нибудь выдвинут другого. И на нём еще не будет столько негатива. Они смогут свалить все неудачи предыдущие на Зеленского, а этот новый сейчас всё по-новому порешает. И значит, сценарий убрать Зеленского и выдвинуть кого-нибудь свежего как раз выгоден Западу, и они возможно и прорабатывают такой сценарий. А нам-то зачем? Нас вполне устраивает, когда на этом персонаже копится негатив, неприятие. В общем-то, он отображает всю гнилую сущность данного режима», – пояснил Роджерс.