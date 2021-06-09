09.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Провокации, Россия, США, Украина
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Зеленский превратился в истеричного провокатора

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский пытается во что бы то ни стало сорвать возможное примирение...

Президент Украины Владимир Зеленский пытается во что бы то ни стало сорвать возможное примирение США и России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Комсомольская правда».

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Издание обращает внимание, что президент США Джо Байден готовится к тяжелым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

«А тут Зеленский суетится вокруг Байдена, подначивает: нет- нет, мы верим, вы, только вы еще можете остановить российский трубопровод, от которого Украине одни беды несчетные. Не сдавайтесь, господин президент, покажите, что вы можете как Майкл Джордан: в последний момент – бац, и в корзине Путина трехочковый мяч и поражение!», – напоминает издание

«Зеленский, того не ведая, показал себя с примечательнейшей стороны: эгоистические интересы украинской национал-фашисткой элиты, во главе которой сейчас, как ни крути, он и находится, вступают в жесткий клинч с попыткой сверхдержав удержать мир от роковых для него сценариев. Для пана Зе, как и положено, «Украина под над усе!» И провал женевского саммита – его вожделенная мечта. Плевать, что миру от этого лучше не станет», – отмечается в статье.

«Зеленский, что в последние дни стало совершенно очевидно, не только президент-истерик, но еще и президент-провокатор, для которого чем хуже отношения России и США, а значит, чем больше угроза глобальному миру, тем лучше. Потому что режим нациков в Киеве возник и существует только на разломе Востока и Запада. И не дай бог они о чем-то договорятся…», – резюмирует газета.

Более подробно о скандальных заявлениях президента Украины читайте в материале «Зеленский ошарашен предательством США и унизительно умоляет Байдена о встрече».


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