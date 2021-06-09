09.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пытается во что бы то ни стало сорвать возможное примирение США и России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Комсомольская правда».

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Издание обращает внимание, что президент США Джо Байден готовится к тяжелым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

«А тут Зеленский суетится вокруг Байдена, подначивает: нет- нет, мы верим, вы, только вы еще можете остановить российский трубопровод, от которого Украине одни беды несчетные. Не сдавайтесь, господин президент, покажите, что вы можете как Майкл Джордан: в последний момент – бац, и в корзине Путина трехочковый мяч и поражение!», – напоминает издание

«Зеленский, того не ведая, показал себя с примечательнейшей стороны: эгоистические интересы украинской национал-фашисткой элиты, во главе которой сейчас, как ни крути, он и находится, вступают в жесткий клинч с попыткой сверхдержав удержать мир от роковых для него сценариев. Для пана Зе, как и положено, «Украина под над усе!» И провал женевского саммита – его вожделенная мечта. Плевать, что миру от этого лучше не станет», – отмечается в статье.

«Зеленский, что в последние дни стало совершенно очевидно, не только президент-истерик, но еще и президент-провокатор, для которого чем хуже отношения России и США, а значит, чем больше угроза глобальному миру, тем лучше. Потому что режим нациков в Киеве возник и существует только на разломе Востока и Запада. И не дай бог они о чем-то договорятся…», – резюмирует газета.

Более подробно о скандальных заявлениях президента Украины читайте в материале «Зеленский ошарашен предательством США и унизительно умоляет Байдена о встрече».