Зеленский превратился в отходы жизнедеятельности организма
Украина не намерена быть на столе у президента России.
Об этом на онлайн пресс-конференции заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я об этом говорил совершенно откровенно и американской стороне. Я при всем уважении опять-таки не хочу никого обижать, но я не хочу, чтобы мы были в списке меню для Путина. Понимаете, да? Мы не салат и не компот для этого человека, несмотря на его аппетит, а мы видим, какой он. И вот и все, мы самостоятельное государство, и потому без нас, о нас, я считаю, что договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет», – пригрозил Зеленский.
Высказывания Зеленского с иронией прокомментировала спикер МИД России Мария Захарова:
«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания».
Ранее Американский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Украина, которую не позвали за стол переговоров России и США, находится «на столе», а конкретнее – в меню.
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