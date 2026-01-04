Зеленский приблизил Буданова, чтобы гарантированно утопить – Луценко

Анатолий Лапин.  
04.01.2026 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 393
 
Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Назначив на должность главы своего офиса террориста Кирилла Буданова, просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский не дал ему при этом кадровых полномочий и продолжает согласовывать все действия с уволенным руководителем офиса Андреем Ермаком.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначив на должность главы своего офиса террориста Кирилла Буданова, просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, это – свидетельство того, что Зеленский намеренно пытается «потопить» Буданова на новой должности, лишив себя таким образом конкурента на выборах.

«Президент устраивает Буданову вызов, в котором забирает главный ингредиент успеха — кадровую политику. Как проводить реформы, если назначает руководителей кто-то другой…

Давай переведем это на человеческий язык. Буданов собирает у себя совещание сектора безопасности, ставит им задачи — эти силовики назначены Зеленским. А как показывает опыт, назначены они по СМСке Ермака.

Эти люди, конечно, кивают, записывают, даже стараются угодить, потому что понимают, что в принципе может так случиться, что Буданов станет президентом, почему бы не попробовать.

Но тут же после завершения совещания отзваниваются Ермаку и идут на ковер к Зеленскому», – описал он ситуацию.

«Это – классическое двоевластие... Буданов получил задание без главного инструмента его выполнения – без кадровой политики. Мне усматривается в этом расчет Зеленского утопить Буданова в проблемах. Он ему делегирует и переговоры, и реформы, не давая для этого возможностей самостоятельного результата. Он пошел на то, чтобы назначить Буданова, но оставил за кулисами конкурента в виде Ермака, с которым согласовывает кадровую политику.

То есть Буданов будет отвечать за результаты, а Ермак будет отвечать за кадры, контролирующие деятельность Буданова», – зключил Луценко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить