Зеленский приблизил Буданова, чтобы гарантированно утопить – Луценко
Назначив на должность главы своего офиса террориста Кирилла Буданова, просроченный украинский диктатор Владимир Зеленский не дал ему при этом кадровых полномочий и продолжает согласовывать все действия с уволенным руководителем офиса Андреем Ермаком.
Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, это – свидетельство того, что Зеленский намеренно пытается «потопить» Буданова на новой должности, лишив себя таким образом конкурента на выборах.
«Президент устраивает Буданову вызов, в котором забирает главный ингредиент успеха — кадровую политику. Как проводить реформы, если назначает руководителей кто-то другой…
Давай переведем это на человеческий язык. Буданов собирает у себя совещание сектора безопасности, ставит им задачи — эти силовики назначены Зеленским. А как показывает опыт, назначены они по СМСке Ермака.
Эти люди, конечно, кивают, записывают, даже стараются угодить, потому что понимают, что в принципе может так случиться, что Буданов станет президентом, почему бы не попробовать.
Но тут же после завершения совещания отзваниваются Ермаку и идут на ковер к Зеленскому», – описал он ситуацию.
«Это – классическое двоевластие... Буданов получил задание без главного инструмента его выполнения – без кадровой политики. Мне усматривается в этом расчет Зеленского утопить Буданова в проблемах. Он ему делегирует и переговоры, и реформы, не давая для этого возможностей самостоятельного результата. Он пошел на то, чтобы назначить Буданова, но оставил за кулисами конкурента в виде Ермака, с которым согласовывает кадровую политику.
То есть Буданов будет отвечать за результаты, а Ермак будет отвечать за кадры, контролирующие деятельность Буданова», – зключил Луценко.
