Зеленский прибудет на конференцию в Мюнхен с чемоданом «вранья и манипуляций» – ЛНР

14.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинская сторона не только комплексно игнорирует Минские договорённости, но и даже не спешит выполнять взятые на себя обязательства на последней встрече в Нормандском формате.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«18 числа будет Совет безопасности ООН, тоже пять лет (как и «Минску-2» –ред.), как украинская сторона подписала декларацию – это же Порошенко подписал декларацию! Потом Совбез принял резолюцию. Куда выше?

Украина – страна-член ООН, вы обязаны выполнять решение Совбеза. Не мы – ЛНР и ДНР, а вы обязаны выполнять, потому что для вас это высшее решение, вы хоть что-то из этого сделали? С чем поедет Зеленский в Мюнхен (на конференцию по безопасности – ред.) рассказывать, как вы боретесь за мир и как стремитесь что-то сделать?» – заявил переговорщик украинским оппонентам.

«Буквально вчера обсуждался вопрос, давайте откроем КПВВ, вы 30 дней спустя (после встречи в Нормандском формате – ред.), то есть, 9 января должны были открыть дополнительный переход через линию соприкосновения – это ваши обязательства, они подписаны в совместном заявлении по итогу саммита.

Во-первых, ничего не сделано, во-вторых, сейчас шло обсуждение двух переходов – Золотое и Счастье. За минувшую неделю по Золотому было выпушено более сорока мин 120 калибра. Это сделала украинская сторона, которая приехала обсуждать: а давайте откроем переход, который вы сами обстреливаете. За предыдущую неделю четверых похоронили и четверо ранены. Это так вы выполняете обязательства?

Это обязательства даже не перед нами, а перед ООН, но вам плевать на это, вам не нужен мир. Вы – та сторона, которая не держит ни слова, ни обязательств, у которой, как при Януковиче говорили, «по понятиям» – так у вас даже понятий нет, только одно враньё и манипуляции», – добавил Мирошник.