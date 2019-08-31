Зеленский прилетел в Польшу, чтобы совместно с Дудой погавкать на Россию

31.08.2019, Варшава, Михаил Рябов

Без возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины санкции против России должны только усиливаться, заявил прибывший в Польшу с двухдневным визитом украинский президент Владимир Зеленский.

Одной из целей поездки украинской делегации, как сообщал «ПолитНавигатор», является проект по закупке Киевом американского сжиженного газа. Сегодня Зеленский косвенно это подтвердил.

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«Мы говорим с Польшей в один голос: «Северный поток – 2» является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы. Мы выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина», – сказал Зеленский.

Польский президент Анджей Дуда поддержал гостя.

«Нам представляется, что политика санкций должна быть продолжена, потому что это самый мирный способ заставить, чтобы государство придерживалась стандартов международного права… Мы здесь всегда будем стоять бок о бок с Украиной, потому что она должна вернуть свою территориальную целостность», – пообещал Дуда.

«В контексте 80-й годовщине начала Второй мировой войны – надо подчеркивать, как важно, чтобы никому не позволять ни в Европе, ни в мире менять границы силой. Так произошло в Украине в 2014 году, и ситуация должна вернуться к нормальной полной территориальной целостности Украины», – добавил польский президент.