Трамп пошел на хитрость по Украине: Путин и Меркель вынуждены спешить

30.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Завтра, в субботу, в Варшаве должны пройти переговоры представителей правительств США, Польши и Украины. Как сообщает ТАСС, одна из главных тем встречи – строительство новой трубы для прокачки на Украину из Польши поставляемого американского сжиженного газа.

Украинский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, что расширение влияния США на энергетическом рынке Европы, где американцы конкурируют с «Северным потоком», стало причиной недавних телефонных переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина.

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«Дальше будет следующее. То ли МВФ, то ли еще кто из представителей Больших белых людей потребуют срочной постройки интерконнектора с Польшей за счет, естественно, Киева. С последующей передачей в управление тем, кому скажут. Теперь становится понятно, почему фрау Меркель и Путин столь оперативно озаботились транзитом и Нормандским форматом», – комментирует Землянский.

Накануне газета «Коммерсант» сообщила, что впервые украинский трейдер «ЭРУ» подписал контракт с польской компанией PGNiG на поставку одного танкера со сжиженным газом — груз будет доставлен на терминал в польском Свиноустье, регазифицирован и затем по польской системе газопроводов направлен на Украину.

Цена газа при этом будет существенно выше, даже чем текущие закупки «Нафтогаза» по реверсу через посредников в Европе, но все же оставляет «ЭРУ» возможность заработать благодаря высоким ценам на внутреннем рынке Украины.