«Зеленский принимает отморозков, Кравчук впал в маразм, мира не будет» – Монтян

06.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Предложения экс-президента Украины, а ныне главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кравчука по разблокированию минского процесса – одно из проявлений абсолютного маразма, на котором привык паразитировать Киев.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев ничего не хочет. Они не для этого устраивали гражданскую войну, чтобы теперь ее закончить. Собственно говоря, они пришли к власти на этой милитаристской риторике. Вы посмотрите на этого Зеленского, он принимает отморозка, убийцу Маркива, которого с помощью послицы Великобритании отмазали от справедливого наказания аж в Италии. И Зеленский принимает этого отморозка, у которого фотографии в телефоне такие, что реально кровь стынет в жилах.

И вы хотите сказать, что эти люди хотят какого-то мира? Не смешите меня. Минские соглашения всегда были мертворожденными, они всегда говорили, что мы были вынуждены их подписать, потому что нужен был перерыв, потому что мы были в «котлах». И сейчас они придумывают различные байки, опускаются до прямых оскорблений, обзывая людей в ЛДНР раковой опухолью, и говорят разные гадости, мягко выражаясь», – заявила Монтян.

«То, что говорит Кравчук – это полный и абсолютный маразм. И они на этом маразме живут, они на нем паразитируют, и совершенно не хотят мириться. И я считаю, что от Киева тут ничего не зависит, и этот конфликт может быть остановлен только волевым решением России и Штатов», – добавила адвокат.