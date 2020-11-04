Одиозный переговорщик от Украины оказался «сыном» Турчинова

04.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Совершенно неудивительно, что жители Донбасса не воспринимают киевских переговорщиков от президента Украины Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Наш», давая характеристику министру по вопросам «временно оккупированных территорий», вице-премьеру Украины Алексею Резникову, заявил экс-глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из Резникова такой же вице-премьер, как он был…. Хочу напомнить, что когда-то он баллотировался по Оболони, по району, и его не избрали. Поэтому, в общем-то, это показатель», – сказал Куликов.

«Смотря от какой партии баллотировался», – отметил ведущий.

«От Кличко, от кого он мог баллотироваться», – уточнил эксперт и признался, что не может подобрать цензурный эпитет.

«Мне интересно, что думают люди там, на Донбассе, которых называют злокачественной опухолью на лице Украины?» – спросила ведущая.

«Они уже ничего не думают. Ну посмотрите на лицо Резникова и что-то о нём подумайте. У них же папа – Турчинов. Он же методом деления получился от Турчинова. Что о нем можно сказать? Просто посмотрел на него – и всё», – ответил Куликов.

Так, ранее Резников назвал неподконтрольны Донбасс «больными территориями».

«Нам главное – не взять его обратно как онкоопухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», – заявил он в комментарии «5 каналу».