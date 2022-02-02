Зеленский приурочит к визиту Эрдогана фейковое инвестиционное шоу
Владимир Зеленский готовится обставить завтрашний визит в Киев Реджепа Эрдогана как невиданный ранее прорыв в экономическом сотрудничестве Турции и Украины.
На самом деле, это будет очередным фейковым шоу украинской власти, пояснил «ПолитНавигатору» обозреватель Армен Гаспарян.
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Власти Украины накануне заявили, что визит Эрдогана даст «зеленый свет» турецким инвесторам. Посол Киева в Турции Василий Боднар в интервью турецким СМИ предположил, что между сторонами может быть подписано соглашение о свободной торговле. Товарооборот между двумя странами вырос на 50% в предыдущем году, уверял дипломат.
«Эти турецкие инвестиции в экономику, насколько они реальны? Здесь надо понимать общую ситуацию. Если все мировые СМИ говорят о том, что «нападение непременно состоится», какой инвестор будет туда вкладывать деньги?
И второе – вот, китайцы уже пытались вложиться в «Мотор Сич» – чем это закончилось, всем хорошо известно. Вы думаете, что другие инвесторы не в курсе этой истории? В курсе.
К сожалению для Украины, они создали себе крайне неблагоприятный инвестиционный фон. Их об этом неоднократно предупреждали, но упрямство и глупость не знают границ, так что здесь надо посмотреть, насколько турки готовы всем этим рисковать.
«Не придет ли к ним послезавтра очередной герой АТО с воплями о том, что это его?» – такой вариант на Украине исключить никто не может», – объясняет Гаспарян.
Напомним, что в 2019 году, вскоре после своего избрания, Зеленский посетил Турцию, где на совместной с Эрдоганом пресс-конференции обещал скорый невиданный ранее экономический рывок Украины.
Тогда Зеленский обещал превратить Украину в «магнит для инвесторов» и обеспечить рост экономики на уровне 5-7% в год. Ничего из этого не было воплощено в реальность.
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