Зеленский признал страшные потери ВСУ

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Новости Украины

При разборе завалов после удара ВС РФ по учебному центру ВСУ Десна в Черниговской области были найдены тела 87 человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил участникам Всемирного экономического форума в Давосе, обращаясь к ним по видеосвязи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых», – заявил Зеленский.

Президент Украины часто противоречит сам себе, то заявляя, что российские ракеты бьют мимо цели, то называя цифры погибших в результате ударов. При этом, Россия не скрывает, что наносит удары по военной инфраструктуре Украины, которые приводят к ликвидации вооруженных формирований, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Меня смущают любые признания Зеленского что в одну, что в другую сторону. Когда Зеленский говорит, что мы никуда не попадаем – это очевидная ложь, а вторая ложь – тогда, когда он вдруг называет какие-то огромные жертвы. Неясно, он называет жертвы среди ВСУ или находит их среди мирного населения, поэтому я бы вообще относился к любым заявлениям Зеленского как к внутриукраинской пропаганде с большим внешним эффектом для всех те, кто на Украину работает. Для меня эти слова не значат ровным счетом ничего – я в это случае больше доверяю сводкам нашего Минобороны. Насколько я знаю, мы наносили удары по местам, где формируется и обучается пополнение ВСУ. Если Зеленский говорит об этом, то мы сами сообщили, что нанесли эти удары и что большое количество ВСУшников убито и ранено. Мы стараемся наносить удары по структурам, которые либо могут быть задействованы для обучения их и, соответственно, там находится концентрация ВСУшников и инструкторов, либо по местам, где они просто базируются. Так что это абсолютно рядовая военная ситуация», – заявил Шурыгин.

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что любая военная инфраструктура Украины является законной целью для ВС РФ, включительно лагери подготовки наемников и резервистов ВСУ:

«Важно перемалывать украинских преступников и карателей, поэтому любая цель, которая приводит к потерям в живой силе противника и в вооружениях – это все легитимные действия со стороны российских Вооруженных сил».

Напомним, 17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил:

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области».

Примечательно, что Украина после удара по Десне изначально признала гибель лишь восьми человек.