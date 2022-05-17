На границе с Польшей «откалиброваны» иностранные поставки и резервисты ВСУ

17.05.2022  13:19 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Галичина, Денацификация, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Российские военные уничтожили резервистов ВСУ и партии иностранного вооружения во Львовской области.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс.

Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области», – заявил Конашенков.

Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в своем блоге подтвердил удары, подчеркнув, что они пришлись на территорию Яворовского полигона:

«Снова обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей».

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