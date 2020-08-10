Зеленский призвал Лукашенко к соглашению с майданщиками

10.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Белоруссии нужно избежать насилия и хаоса, в которые может погрузиться страна по итогу состоявшихся вчера выборов президента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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По его словам, белорусы «переживают сейчас непростые времена» и «пытаются определить вектор своего дальнейшего развития».

«И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», – сказал Зеленский.

Он призвал власти и майданщиков к широкому диалогу, чтобы «обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия».

«В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, которое протестует», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что официально объявлено об убедительной победе действующего президента Белоруссии Александра, набравшего более 80 процентов голосов.

При этом его оппоненты утверждают, что на самом деле победила представитель оппозиции Светлана Тихановская. Ее сторонники уверяют, что она набрала более 70 процентов голосов.

После оглашения предварительных результатов в белорусской столице вспыхнули массовые беспорядки.

По официальным данным, голоса распределились следующим образом:

Александр Лукашенко – 80,23%.

Светлана Тихановская – 9,9%.

Анна Канопацкая – 1,68%.

Андрей Дмитриев – 1,04 %.

Сергей Черечень – 1,13 %.

Против всех – 6,02%.