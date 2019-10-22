Зеленский продолжает кампанию по унижению и расчеловечеванию жителей Донбасса

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Юморист и телеведущий Сергей Сивохо, назначенный на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, будет играть роль «ручного донецкого», как он привык это делать в своих юмористических сценках.

Об этом в своем блоге пишет политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уралов напомнил участие Сивохо в представлении «Лиги смеха», где бывший КВНщик сыграл выходца из Донецка, который попал «в плен» к западенцам, из-за чего ему пришлось говорить на «мове» и носить гуцульский костюм.

«Я наблюдал за Сивохой в проекте «Лига смеха», когда он прибился к «95-му кварталу» в качестве «креативного продюсера». Не знаю как и что он продюсировал, но на сцене в «Лиге смеха» он исполнял роль «прирученного донецкого». Сивохо играл такого себе увальня, который во время номеров в шутливой форме извиняется то за свою русскоязычность, то за «донецкое» происхождение.

Показательное исполнение этой роли было недавно – 27 сентября 2019 в Одессе. Посмотрите номер с Сивохой и командой из Тернополя о том, как он попал в плен к «западенцам». Много поймете про нового советника по реинтеграции.

Поэтому назначение Сивохо на такую должность – это продолжение кампании по унижению Донбасса и расчеловечеванию его жителей под видом «реинтеграции». Потому что никакой реинтеграции не будет – будет ещё пять лет унижений, языковой, культурной и гражданской дискриминации.

И если жители ДНР и ЛНР смотрят «восстановителей» через границу, то жителям Мариуполя, Константиновки, Краматорска и Артемовска светит еще пять лет мародерства. Но мародерства под шуточки-прибауточки Сергея Сивохо.

Продвигаться эта кампания будет устами старого, толстого «донецкого» КВНщика, который пошел на содержание в «днепропетровский» шапито.

В общем Сивохо это обычный «донецкий» коллаборационист и делу мира служить вряд ли будет. Потому что его главная цель как и у всего «95-го квартала» – понравиться Игорю Валерьевичу», – пишет Уралов.

А журналист Константин Долгов в своем блоге напоминает, как Сивохо «топил» за беглого президента Виктора Януковича во время предвыборной кампании 2010-го года.

«Сергей Сивохо назначен советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса. Сивохо известен своим участием в КВН и других юмористических программах. Сегодня он топит против республик Донбасса и выступает за “Украину понад усэ”. А я помню, что этот весёлый толстяк делал в 2010 году. Смотреть фото», – пишет Долгов.