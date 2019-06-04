04.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вандализм, Политика, Украина
Просмотров:

Зеленский продолжит заигрывать с неонацистами

Молчание президента Украины Владимира Зеленского относительно сноса нацистами памятника Жукову в Харькове поощряет правых радикалов на новые акты вандализма.

Об этом пишет «Российская газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Снесенный под улюлюкание толпы памятник  Жукову стал первой «жертвой» начавшейся на Украине предвыборной кампании в Верховную раду, позволив ряду политических сил заработать «очки» на этом преступлении. Что касается молчания Зеленского, то оно в такой ситуации выглядит двусмысленным и поощряет радикалов на новые «псевдоперформансы».

Демонстративный отказ первого лица в украинском государстве вмешаться в харьковский конфликт вызывает обоснованные подозрения, что новый президент, как, впрочем, и его предшественник, продолжит стратегическую линию на заигрывание с неонацистами во имя несбыточного на Украине гражданского мира», – резюмирует издание.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть