Зеленский продолжит заигрывать с неонацистами

04.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Молчание президента Украины Владимира Зеленского относительно сноса нацистами памятника Жукову в Харькове поощряет правых радикалов на новые акты вандализма.

Об этом пишет «Российская газета».

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«Снесенный под улюлюкание толпы памятник Жукову стал первой «жертвой» начавшейся на Украине предвыборной кампании в Верховную раду, позволив ряду политических сил заработать «очки» на этом преступлении. Что касается молчания Зеленского, то оно в такой ситуации выглядит двусмысленным и поощряет радикалов на новые «псевдоперформансы».

Демонстративный отказ первого лица в украинском государстве вмешаться в харьковский конфликт вызывает обоснованные подозрения, что новый президент, как, впрочем, и его предшественник, продолжит стратегическую линию на заигрывание с неонацистами во имя несбыточного на Украине гражданского мира», – резюмирует издание.