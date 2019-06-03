Кукушата Коломойского

03.06.2019, Харьков, Яков Бабаевский

О подоплеке воскресных событий в Харькове не догадывается только ленивый. Вся «конспирология» — на поверхности. Спорным остается вопрос, входило ли в планы харьковского мэра Кернеса валить памятник Жукову руками радикалов прямо во время объединительного съезда партии «Доверяй делам»… Но бесспорным остается тот факт, что такой поворот событий на руку новой политической силе.

Партия мэров «Доверяй делам» получает свой политический профит из акта вандализма, учиненного представителями радикальных организаций «Национальные дружины», «Фрайкор», «Правый сектор».

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Геннадий Кернес, возглавивший новую политсилу, сразу же заявил, что памятник будет восстановлен депутатом Виталием Хомутынником. Харьковский мэр уже забросил в информационное пространство ключевой посыл на ближайшие пятьдесят дней, остающихся до выборов в парламент: мы партия созидателей против «пляски вседозволенности и безумия». И радикалы, свалив памятник Жукову, помогли этот избирательный тезис ярко проиллюстрировать.

Повторимся: это напрашивающееся предположение. И оно тем более напрашивается, если вспомнить события, предшествовавшие съезду «доделей» (так уже окрестили в народе членов новой партии).

9 мая Кернес заявил о своем участии в политическом проекте, который будет за мир и за всё хорошее. А днем ранее он выступил с громкими инициативами о сносе волонтерской палатки в центре города и о возвращении проспекту Петра Григоренко его предыдущего названия: проспект Маршала Жукова.

Обе петиции вызвали истеричную реакцию (вполне прогнозируемую) агрессивного меньшинства. И сразу же закрадывалось подозрение, что Кернес рассчитывает не столько на успех этих инициатив, сколько на их провал, на остервенелое сопротивление радикалов и майданной общественности, на неадекватные выходки. Но и первый, и второй варианты позволяли бы использовать эту тему для предвыборной мобилизации условного антимайданного электората.

Тот факт, что рядом с харьковским мэром на праздновании Дня Победы находился Вадим Рабинович, позволял предположить: Кернес намекает на свое участие в оппозиционной платформе «За життя». Но то ли такой вариант вообще не рассматривался, то ли Коломойский просто технично перехватил Кернеса на полпути к Юрию Бойко. Никаких бросков в сторону оппозиции не произошло.

После инаугурации Зеленского появляется двухсерийное видеоинтервью Коломойского, где олигарх прямым текстом говорит о том, что консультирует новую партию Кернеса и Труханова. Он не скрывает, что раскладывает яйца по разным корзинам. Любимое детище «Укроп» — это одно. А совсем другое дело — свой проект для немайданного электората.

Коломойский заявляет, что подконтрольной ему партии «Видродження» необходим ребрендинг после неудачного хождения ее лидера Виктора Бондаря на президентские выборы. Причем Беня предложил подшефным интересный эконом-вариант. Скорее всего, члены парламентской группы «Видродження» — Хомутынник, Писаренко и т. д. — нацелились на привычные для них мажоритарные округа, а при этом на них будет работать весь «энергоресурс» городской власти. То же самое — и в других регионах Украины. Безусловно, выбранная схема, где избирательный партийный список состоит из мэров Харькова, Одессы, Артемовска (Бахмута), Ужгорода, Красноармейска (Покровска), Чугуева, может быть продуктивной для мажоритарщиков из «Доверяй делам» в округах этих городов.

Что касается шансов партийного списка — при удачном раскладе «птенцы Коломойского» могут стать теми кукушатами в чужом гнезде, которые выбрасывают другие яйца. Ведь Беня и не скрывает, что хочет собрать еще и урожай с чужого электорального поля, чтоб в идеале получить коалицию «Слуги народа», «Батькивщины» и «Доверяй делам».

Если же партия мэров пролетит на парламентских выборах, то в любом случае она сделает свое дело: подгадит Оппоблоку в любом его формате. В регионах с убедительными позициями партии «Доверяй делам» политическая сила Юрия Бойко может недосчитаться голосов. А предположительная политическая сила Вилкула и Мураева, если она не договорится с Бойко и Медведчуком об объединении, может и вовсе не попасть в парламент.

Но Коломойский в своих интервью говорит еще и о другом: каким эффективным министром и хорошим парнем оказался Аваков. И здесь прочитывается новый формат сосуществования закадычных «друзей» Геннадия Адольфовича и Арсена Борисовича в интересах отдельно взятого Игоря Валерьевича…

Собственно, репетиция этого сосуществования и происходила в воскресенье на проспекте Петра Григоренко. Во Дворце спорта Кернес банкует в президиуме объединительного съезда «партии мэров». Через дорогу местные и приезжие радикалы, курируемые Аваковым, валят памятник Жукову, выпуская собственный пар и подзаряжая рейтинговые позиции партии Кернеса в ее предвыборной борьбе «за всё хорошее».

А полицейские Авакова, невозмутимые, как гениталии моржа, бдительно следят за тем, чтоб ни одно животное не пострадало при падении памятника маршалу Победы.

Силы полиции были соразмерны с количеством вандалов. Но, во-первых, полицейским здесь была уготована определенная роль: изображать статистов или вяло подыгрывать аниматорам из Национального корпуса и других организаций. Во-вторых, стараниями «хорошего парня» Авакова правоохранители превратились в профессиональных импотентов.

А противостояли им наряду с майданными горлопанами местного разлива еще и радикалы (многие из них прошли АТО), занимающиеся силовыми единоборствами, обучающиеся ножевому бою. Это в апреле 2014 году харьковские менты могли в Чутово штабелями укладывать на землю штурмовиков, вояжировавших в «первую столицу». А сейчас их заменили на работников деликатных, толерантных и сознательных…

Постфактум следователи Немышлянского отдела полиции возбудили уголовные производства по двум статьям: хулиганство и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (максимальная санкция — 5 лет лишения свободы). Но задержаний на месте событий не было. Это уже говорит о «серьезности» намерений доблестной полиции. И бросается в глаза, какие фотографии участников событий публикует Нацполиция. Видны лица вандалов из категории «бесполезные идиоты», вроде активиста Позднякова. И вид сзади — тех «нацдружинников» и ветеранов АТО, которых берегут на будущее.

Нужно сказать, что те харьковские СМИ, которые при любой власти находят лакомое гузно для лизания, уже давно включились в пропагандонские пляски на тему «маршал-мясник», «трупами забросали», «бабы еще нарожают», «Виктор Суворов-Резун свидетельствует»… Сторонникам проспекта Маршала Жукова стоило бы не распыляться на бесполезные полемики с «резунистами», но сделать ход конем. Например, снять табу с темы генерала Петра Григоренко, чье имя носит сейчас проспект. Григоренко давно стал фетишем для правозащитников. Но нормальных-то людей на свете больше, чем правозащитников. Основатель Украинской Хельсинской группы? И сколько правозащитников их этой группы выступили против убийства детей Донбасса украинской властью? Заморимся считать?

Логика здесь простая. Забудьте о военных заслугах генерала Григоренко, как он сам забыл о них. Переключитесь на его роман с украинским национализмом в последние годы жизни. Дифирамбы воякам УПА пел. По Коновальцу крокодильи слезы лил. Братство ветеранов дивизии СС «Галичина» прославлял. Харьковчанам после такого заокеанского блудняка в исполнении Петра Григоренко должно быть в падлу даже деревенский сортир этим именем называть.