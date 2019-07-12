Зеленский прогнулся под нацистов

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Нацисты пользуются полной безнаказанностью на Украине после прихода к власти Владимира Зеленского. Подтверждением этого стали митинги боевиков возле здания телеканала «NewsOne», сопровождавшиеся забрасыванием редакции дымовыми шашками и петардами, а также угрозами убийством в адрес неугодных журналистов.

Такое мнение в телеэфире выразил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня президент, генеральный прокурор, министр внутренних дел, исполняющий обязанности главы СБУ, они сегодня в полной мере ответственны за действия радикалов под стенами телеканала. Потому что если эти действия переходят границы дозволенного и превращаются в формы агрессии, разрушения или повреждения имущества граждан, в нападения на журналистов, – за это должно быть мгновенное и неотвратимое наказание. Этого всего нет – власть за них также в ответе.

Я вообще смотрю, как начала работать полиция, к которой я хорошо относился во время избирательной кампании, где она сыграла важную роль, но как она работает в отношении журналистов… Если идет нападение на журналиста, что они делают? Они выводят журналиста и говорят: «Ты иди отсюда от греха подальше».

Вместо того, чтобы задерживать людей, которые совершают нападение, которые нарушают массу статей закона «Об информации», Уголовного кодекса, они футболят журналистов, уводят их подальше. Что это за подход к работе, что это за дикость, где вообще полиция?» – возмутился он.

«Вы посмотрите на комментарий президента, которого я во время избирательной кампании тоже, откровенно говоря, поддерживал, ведь Порошенко вообще был не выход, посмотрите на его комментарии в этой ситуации. Вместо того, чтобы сказать, что нужно наказать всех, кто совершает нападения на журналистов, он начинает трактовать и давать политические оценки владельцам телеканалов, говорить о том, что происходит с информационным полем.

Да, ты можешь об этом говорить, как президент, но сначала ты должен дать свою четкую позицию касательно нападения на журналиста в принципе, о недопустимости такой ситуации. Ты должен дать поручение Службе безопасности Украины в той части, чтобы они расследовали каждый такой случай, и привлекали к ответственности виновных лиц. Но этого нет.

Такое впечатление, что есть политическое подыгрывание многим радикальным процессам, которые происходят на улице», – резюмировал Бортник.