Зеленский прощает военных преступников, пытаясь стать маленьким Пиночетом – Марков

09.10.2021 12:16 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 31 осужденного украинского военного, которые участвовали в карательной операции против Донбасса.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Сообщается, что при помиловании учитывались «заслуги перед государством», при этом, под амнистию не попали люди, совершившие убийство или ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

«С освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

По мнению политолога Сергея Маркова, помилование, объявленное Зеленским, свидетельствует о его желании заручиться поддержкой армии и установить на Украине полную диктатуру.

«Зеленский пытается завоевать популярность среди военных – это совершенно очевидно. Также совершенно очевидно, что Зеленский стремится к установлению режима личной власти в стране. Я думаю, что с этим связано его желание получить максимальную популярность. Он хочет стать маленьким украинским Пиночетом, соответственно, ему нужна поддержка армии», – считает Марков.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Александр Носов сообщил, что долг министерства по выплатам военным составил более двух миллиардов гривен.

Также в интервью «ПолитНавигатору» украинский журналист Руслан Коцаба подчеркнул, что это может спровоцировать бунт среди боевиков.