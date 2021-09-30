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30.09.2021 11:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина, экстремизм
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Зеленский просит Эрдогана помочь с освобождением 450 экстремистов

Новости УкраиныВ кулуарах Генассамблеи ООН, состоявшейся ранее в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский встретился с...

В кулуарах Генассамблеи ООН, состоявшейся ранее в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и попросил у него помощи в освобождении задержанных и осужденных в России экстремистов.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кулебы, Эрдоган должен был передать этот список президенту России Владимиру Путину во время вчерашней встречи глав государств в Сочи.

«Президент Зеленский увиделся с президентом Эрдоганом в Нью-Йорке, у них была длительная встреча в тет-а-тет, потом длительная встреча в составе делегаций. Мы сверили часы и во вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган имел намерения поднять во время встречи с президентом Путиным. В частности, президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных, в том числе там был Нариман Джелялов, и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам нужно освобождать наших людей из российских застенков», – заявил Кулеба.

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