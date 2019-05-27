Зеленский публично огласил отказ от выполнения Минских соглашений

27.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый президент Украины Владимир Зеленский пошел на грубое нарушение основного требования подписанного в Минске соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил считающий близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос, каковы перспективы реализации Минских соглашений при Зеленском.

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«Никаких. Совершенно никаких перспектив. Он еще до вступления в должность публично заявил, что не будет их выполнять», – сказал Чеснаков.

«Разве он так говорил?», – уточнило издание.

«Конечно, говорил. Им было сказано, что Донбасс не получит особый политический статус. Это прямой и грубый отказ выполнить главное, ключевое, основное требование Минских соглашений. Дальше можно было бы не продолжать, но продолжу. Им было сказано, что он не подпишет закон об амнистии. А это также важнейший пункт Комплекса Мер.

Зеленский заявил, что не станет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Но ДНР и ЛНР подписанты всех Минских соглашений – Протокола и Меморандума 14-го года и Комплекса Мер 15-го года, а также всех документов Контактной Группы. И в Комплексе Мер прямо указана необходимость согласования с представителями мятежных районов Донбасса всех аспектов урегулирования», – отметил эксперт.

По его словам, Зеленский дал понять, что не планирует отменять дискриминационный закон о языке, который прямо противоречит предусмотренное Минскими соглашениями право жителей Донбасса говорить по-русски как на официальном, так и на бытовом уровне.

«И это все Зеленский уже наговорил. И где тут Минские соглашения? Что от них осталось? Он демонстрирует неуважение к Донбассу, к ОБСЕ, Германии, Франции, России, которые остановили войну и в трудной дискуссии наметили пути решения проблемы юго-востока Украины», – говорит собеседник газеты.

Директор Центра политической конъюнктуры полагает, что Зеленский не выполняет предвыборные обещания, подобно Порошенко, который обещал за две недели прекратить войну.

«Потому что отказывается выполнять резолюцию Совбеза ООН, утвердившую Минский Комплекс Мер в качестве единственной приемлемой дорожной карты урегулирования конфликта, – объяснил Чеснаков. – Более того, уже после вступления Зеленского в должность продолжились обстрелы Донбасса украинской армией. При нем все, как при Порошенко».