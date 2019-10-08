Зеленский распробовал сладость войны – и даже не думает её завершать

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские националисты под руководством экс-комбата «Азова» Андрея Билецкого препятствуют разведению войск в Донбассе по указке президента Владимира Зеленского, которому, как и его предшественнику, невыгодно прекращение войны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Билецкий – это Петрушка на руке Авакова. Решает всё Аваков. Вы же были в кукольном театре, там дети по 3 года сопереживают Петрушке-Машеньке, которая на руках одного кукловода. На руке кукловода находится Билецкий, этот кукловод – Аваков.

Аваков находится в одной связке с Зеленским. Это просто игра, которая происходит внутри украинской власти.

Взять то же разведение, когда Зеленский впервые озвучил Петровское и Золотое, он озвучил это 7 сентября, когда проходил обмен «35 на 35».

Он говорил: «Мы договорились, Россия подтвердила свою договороспособность, все исполняется, все делается. Следующий шаг – мы разводим войска в Золотом и Петровском, и разводим войска по всей линии соприкосновения».

И сразу же после этого пошли в сводках украинского Генштаба, как по мановению волшебной палочки, обстрелы в районе Петровского, и начали даже погибать украинские «герои», в том числе в районе Петровского и Золотого, после того, как Зеленский сказал о разведении.

Эти вещи очевидно связаны. После этого выходит Пристайко и говорит: «Мы не разводим, потому что там начали стрелять».

Иногда бывают просто потрясающие ситуации. В Золотом я ситуацию поймал, когда украинский Генштаб говорит, что по ним стреляли в районе Золотого, представитель украинского Генштаба говорит, что «мы отвечали, но в рамках Минских соглашений, не применяя крупный калибр», и выступает представитель ЛНР: «А по нам вообще не стреляли».

Такое впечатление, что стреляли сами по себе, чтобы просто зафиксировать эти обстрелы», – рассказал он.

Таким образом, по мнению эксперта, украинский президент Владимир Зеленский начал реализовывать политику своего предшественника Петра Порошенко, «распробовав, что война – это сладко», и на ней можно неплохо зарабатывать.

Напомним, ранее украинский политический консультант Андрей Мишин также высказывал мнение, что подконтрольный министру МВД Билецкий может играть роль новоиспеченного «попа Гапона» с целью распыления протеста против «формулы Штайнмайера» и выкачивания денег из экс-президента Петра Порошенко